Решите систему уравнений методом алгебраического сложения (ПОЛНОСТЬЮ): -5х+7у=6, 2х+7??=76;

Алгебра
Решите систему уравнений методом алгебраического сложения (ПОЛНОСТЬЮ): -5х+7у=6, 2х+7??=76;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+7y=76 минус -5x+7y=6 = 7х=70 x=10 20+7y=76 7y=56 y=8.
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