Два мальчика пошли на встречу друг другу один мальчиик вышел из дома другой из школы один прошел до встречи 43м а другой на 7 больше.какое растояние от дома до школы?

Математика
Два мальчика пошли на встречу друг другу один мальчиик вышел из дома другой из школы один прошел до встречи 43м а другой на 7 больше.какое растояние от дома до школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
43 + 7 = 50 м прошел 2й мальчик 43 + 50 = 93 м  - расстояние от школы до дома
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