Два мальчика пошли на встречу друг другу один мальчиик вышел из дома другой из школы один прошел до встречи 43м а другой на 7 больше.какое растояние от дома до школы?

Математика

Два мальчика пошли на встречу друг другу один мальчиик вышел из дома другой из школы один прошел до встречи 43м а другой на 7 больше.какое растояние от дома до школы?

Автор: Гость