Длинна классной комнаты 14 ширина 9м высота 11 обьем комнаты равен
Математика
Длинна классной комнаты 14 ширина 9м высота 11 обьем комнаты равен
Ответ(ы):
Гость:
72/(6x4)=3 метра вот как то так
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