Составьте небольшой текст из шести предложений с вводными словами во первых во вторых в третьих в четвеотых в пятых

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Составьте небольшой текст из шести предложений с вводными словами во первых во вторых в третьих в четвеотых в пятых

Автор: Гость