Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг другу.Один из них ехал со скоростью 40км в час , другой 60 км в час.Мотоциклисты встретились через 3 часа . Каково расстояние между этими двумя посёлками?
Другие предметы
Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг другу.Один из них ехал со скоростью 40км в час , другой 60 км в час.Мотоциклисты встретились через 3 часа . Каково расстояние между этими двумя посёлками?
Ответ(ы):
Гость:
1)40+60=100км/ч скорость сближения 1)100:3=33.3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык