Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг другу.Один из них ехал со скоростью 40км в час , другой 60 км в час.Мотоциклисты встретились через 3 часа . Каково расстояние между этими двумя посёлками?

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Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг другу.Один из них ехал со скоростью 40км в час , другой 60 км в час.Мотоциклисты встретились через 3 часа . Каково расстояние между этими двумя посёлками?

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