Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из деревень. Скорость одног?? 5 км/ч а другого 4 км/ч. Расстояние между деревнями 30 км. Какое расстояние будет между пешеходами через час после начала движения?

Математика

Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из деревень. Скорость одног?? 5 км/ч а другого 4 км/ч. Расстояние между деревнями 30 км. Какое расстояние будет между пешеходами через час после начала движения?

Автор: Гость