Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из деревень. Скорость одног?? 5 км/ч а другого 4 км/ч. Расстояние между деревнями 30 км. Какое расстояние будет между пешеходами через час после начала движения?

Математика
Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из деревень. Скорость одног?? 5 км/ч а другого 4 км/ч. Расстояние между деревнями 30 км. Какое расстояние будет между пешеходами через час после начала движения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9 скорость сближения за час30-9=21 км останется

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