Два поезда идут на встречу друг другу со скоростями v1=12 м/c и v2=18 м/c.Скорость второг?? поезда по отношению к первому равна.....

Физика

Два поезда идут на встречу друг другу со скоростями v1=12 м/c и v2=18 м/c.Скорость второг?? поезда по отношению к первому равна.....

Автор: Гость