Два поезда идут на встречу друг другу со скоростями v1=12 м/c и v2=18 м/c.Скорость второг?? поезда по отношению к первому равна.....
Физика
Два поезда идут на встречу друг другу со скоростями v1=12 м/c и v2=18 м/c.Скорость второг?? поезда по отношению к первому равна.....
Ответ(ы):
Гость:
V₂:V₁=18:12=3:2=1.5 ответ:скоростьV₂ в 1,5раз больше V₁;илиV₂ =1,5V₁;
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