Два поезда одновременно отошли от одной станции в противоположных направлениях.Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов растояние между ними будет равно 260 км ?

Математика
Два поезда одновременно отошли от одной станции в противоположных направлениях.Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов растояние между ними будет равно 260 км ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 2 часа        260разделить на(60+70)=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр трапеции равен 40 см, меньшее основание 10 см. Через конец меньшего основания проведена прямая, параллельная боковой стороне трапеции. Най...
Ответить
Русский язык
Зн..мёна какое слово запрятано здесь
Ответить
Русский язык
Какая из этих частей речи изменяются еще и по родам А какая нет
Ответить
Литература
Ближний круг общения А.С.Пушкина Нужно написать с кем он обшялся и про этих любей факты
Ответить
Литература
Ашик-Кериб какое событие (сцена )произвела впечатление?
Ответить