Два поезда одновременно отошли от одной станции в противоположных направлениях.Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов растояние между ними будет равно 260 км ?
Математика
Два поезда одновременно отошли от одной станции в противоположных направлениях.Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов растояние между ними будет равно 260 км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 2 часа 260разделить на(60+70)=2
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