Два поезда одновременно отошли от одной станции в противоположных направлениях.Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов растояние между ними будет равно 260 км ?

Математика

Два поезда одновременно отошли от одной станции в противоположных направлениях.Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов растояние между ними будет равно 260 км ?

Автор: Гость