Зн..мёна какое слово запрятано здесь

Русский язык
Зн..мёна какое слово запрятано здесь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знамен праверочное слово знаме
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