Экономическое и политическое развитие США 1900-1920 годы. Напишите пожалуйста
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Экономическое и политическое развитие США 1900-1920 годы. Напишите пожалуйста
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Послевоенный период в США до 1929 года называется Эпохой процветания или Просперити. После окончания второго президентского срока Вудро Вильсона, к власти на 12 лет пришли республиканцы: Уоррен Гардинг (1921-1923), затем после его смерти Кальвин Кулидж (1923-1929) и Герберт Гувер (1929-1933). Население США устало от реформ и поэтому переход к консерватизму был как никогда кстати. Были свёрнуты прогрессистские проекты. Республиканцы в этот период видели своей главной целью:1. Стабильность2. Обеспечение надёжных экономических показателей3. Помощь фирмам с организацией их деятельности, открытие для них зарубежных рынковОднако период экономического бума начинался очень неприятно для США: уменьшились правительственные затраты и заграничный спрос на американские товары. Вернувшиеся с фронтов солдаты имели трудности с устройством на работу. Число безработных с 0.5 млн увеличилось до 5. В 1920 году вступила в силу 18 поправка к Конституции – Сухой Закон. Началась контрабанда спиртного и производство самогона в домашних условиях. В связи с этим 1920-21 гг. - это период спада в американской экономике. Но с 1923 года начался процесс оздоровления.Причины подъёма американской экономики следующие: усиление американского империализма в годы Первой мировой; выход США на лидирующие позиции в мире; превращение США в финансовый центр мира. Имея в своём распоряжении большой капитал, американские монополии успешно провели массовое обновление основного капитала, были построены новые заводы и фабрики.Америка начала процветать: увеличились доход на душу населения и эффективность производства, что привело к 40 % росту ВНП. В стране установился высочайший уровень жизни в мире, при низком уровне безработицы, низкой инфляции и низкими процентными ставками. А промышленное производство в целом увеличилось к 1929 году на 72 %.Президент Гардинг сформировал кабинет министров из видных финансистов, миллионеров и сведущих в экономике людях. Были отменены законы военного времени, контролировавшие уровень цен. В этот период послевоенная Америка вышли в лидеры по темпам экономического роста, благодаря чему ещё больше упрочила своё лидерство в мире. Влияние крупного бизнеса сыграло свою роль в экономическом развитии Америки. С 1921-1932 год пост министра финансов США занимал мультимиллионер Э. Меллон. Это было на руку большому бизнесу. По его инициативе ставка налога на доходы, превышающие 1 млн.$, была снижена сначала с 66-50%, а в 1926 и вовсе до 20%. В отношении корпораций прекратилось использование антимонопольных законов, которые были аннулированы Верховным Судом посредством различных толкований. Но возросло количество преследований профсоюзов и, как следствие, их число к 1930 сократилось в 1.5 раза. Так в 1925 году Кальвин Кулидж сказал: «Дело Америки – это бизнес». Отсюда экономический принцип, которому следовала администрация – Laissez-faire – что означает свободу действий, невмешательства государства в экономическую зону деятельности частного сектора.Администрацией Белого дома были возвращены сверхвысокие протекционистские тарифы (как и в конце 19 века), которые были объявлены одной из основ процветания. Также была уменьшена сумма государственного долга, снижены налоговые тарифы, ограничили правительственное вмешательство в деятельность крупных корпораций.Особый успех – сфера производства потребительских товаров. Импульсом к развитию послужило широкое распространение электрической энергии. Электрифицированные жилища американцев стали быстро оснащаться бытовой техникой – радиоприёмники, холодильники и т.д. К концу 1920-х большинство промышленных предприятий перешло на электроэнергию.В период президентства К Кулиджа были установлены предельно низкие закупочные цены на сельскохозяйственное сырье, подлежащее использованию в промышленности. Концентрация капитала происходила в основном в электроэнергетике, автомобилестроении, радио- и развивающейся кинопромышленности. Национальное богатство США к 1928 году достигло 450 млрд. $.Крупный бизнес стал ещё крупнее. На первый план вышли такие корпорации как «Дженерал моторс», «Крайслер», «Дженерал электрик», «Ю-Эс Раббер» и другие. Увеличивая выпуск товаров, и захватывая рынки сбыта, подобные компании получали всё больше прибыли, которая шла на дальнейшее развитие и расширение производственных мощностей. В результате производилось ещё больше товаров, которые охотно скупались потребителями. Таким образом, в течение десятилетия Соединённые Штаты стали крупнейшим мировым кредитором и увеличили долю предоставляемых кредитов на 58 %. ПРОДУКТ двигал нацию вперёд. И нельзя не сказать об автомобилестроении. Автомобильные заводы были построены ещё в начале 20 века. Но лишь в начале 1920-х гг. машины стали более доступными и массовыми, благодаря Г. Форду.
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