Мы ему на его ошибки несколько раз указывали , а он и в бороду не пыхтит: ничего не исправил , ничем не занимается . Догадайтесь , какой фразеологизм имеется в виду . Дайте толкование его значения

Русский язык

Мы ему на его ошибки несколько раз указывали , а он и в бороду не пыхтит: ничего не исправил , ничем не занимается . Догадайтесь , какой фразеологизм имеется в виду . Дайте толкование его значения

Автор: Гость