Мы ему на его ошибки несколько раз указывали , а он и в бороду не пыхтит: ничего не исправил , ничем не занимается . Догадайтесь , какой фразеологизм имеется в виду . Дайте толкование его значения
Русский язык
Мы ему на его ошибки несколько раз указывали , а он и в бороду не пыхтит: ничего не исправил , ничем не занимается . Догадайтесь , какой фразеологизм имеется в виду . Дайте толкование его значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И в бороду не пыхтит - этот фразеологизм означает...как объяснить....даже и не подумал, и не старался думать, не попыхтел над ошибками. Как-то так.
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