СРОЧНО!!! Напишите этимологию (происхождение) фразеологизмов: - манна небесная - тришкин кафтан
Русский язык
СРОЧНО!!! Напишите этимологию (происхождение) фразеологизмов: - манна небесная - тришкин кафтан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тришкин кафтан.Постоянное исправление одних недостатков за счет появления других.Тришкин кафтан – нелепые и необдуманные действия непрофессионала во время устранения проблем приводят к ещё большим проблемам. Происходит фразеологизм из одноимённой басни И.А. Крылова. По сюжету портной Тришка решил переделать свою одежду, обрезая её части и перешивая, в результате сделав свой кафтан ещё хуже, чем было. «Ваши попытки собрать шкафчик – как тришкин кафтан переделывать, давайте уже позовём мастера».
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