Решите пожалуйста.СРОЧНО!!!Даю 29 баллов

Гость: Гость:

1.27/36= 3/4 50/75=2/3 112/80=14/10=7/5 2.5/14<8/21 31/88>25/66 3.13/18+7/12=26/36+21/36=47/36= 1 11/36 5/7-3/5= 25/35-21/35=4/35 5/6-3/8-1/12=20/24-9/24-2/24=11/24 4.3/8+(3/8×1/6)=3/8+(1/8×1/2)=3/8+1/16= 6/16+1/16= 7/16-весь путь 7. 21/27 и 22/27 вот и все