Кто ответит тому 36 балов

Окружающий мир
Кто ответит тому 36 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я б срадастью но не могу-_-;;
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