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в палелограме сколько сторон
Геометрия
в палелограме сколько сторон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В палелограмі чотири сторони,та вони паралельні
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