Найти острый угол равносторонней пятиконечной звезды, если внешний угол 120 градусов
Математика
Найти острый угол равносторонней пятиконечной звезды, если внешний угол 120 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
совет тебе 120°. Докажите, что геометрическое место точек, удаленных на данное расстояние от данной прямой, есть две параллельные прямые, находящиеся на данном расстоянии от этой прямой.
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