Найти острый угол равносторонней пятиконечной звезды, если внешний угол 120 градусов

Математика
Найти острый угол равносторонней пятиконечной звезды, если внешний угол 120 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 совет тебе  120°. Докажите, что геометрическое место точек, удаленных на данное расстояние от данной прямой, есть две параллельные прямые, находящиеся на данном расстоянии от этой прямой.
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