Роберт расположил число А на простые множители А=2×2×3×3×5×7. какое число робер расп??ложил на простые множители?
Математика
Роберт расположил число А на простые множители А=2×2×3×3×5×7. какое число робер расп??ложил на простые множители?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1260-это число которое Роберт расположил на простые числа
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