Роберт расположил число А на простые множители А=2×2×3×3×5×7. какое число робер расп??ложил на простые множители?

Математика

Роберт расположил число А на простые множители А=2×2×3×3×5×7. какое число робер расп??ложил на простые множители?

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