Детство Можем ли мы сказать что писатель делится с нами самым сокровенным переживаниями объясни
Литература
Детство Можем ли мы сказать что писатель делится с нами самым сокровенным переживаниями объясни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Детство" в школьной программе проходят в двух вариантах: Горького и Толстого. Тебе какое?!
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