Среда обитания животных это окружающие его: а) живые организмы б)живые организ??ы и неживая природа в)неживая природа г)растения

Биология
Среда обитания животных это окружающие его: а) живые организмы б)живые организ??ы и неживая природа в)неживая природа г)растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)живые организмы так как животные должны питаться другими животными иначе они умрут
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