Среда обитания животных это окружающие его: а) живые организмы б)живые организ??ы и неживая природа в)неживая природа г)растения

Биология

Среда обитания животных это окружающие его: а) живые организмы б)живые организ??ы и неживая природа в)неживая природа г)растения

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