Приведите примеры известных вам биохимических эндемий объясните причины их прои??хождения

Биология
Приведите примеры известных вам биохимических эндемий объясните причины их прои??хождения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биохимические эндемии могут происходить от избытка или недостатка того или иного химического элемента.
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