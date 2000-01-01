Помогите мне Расставте запятые укажите на ошибки ( грамматические, лексические, ??огические и т.д. и напишите вывод Вот текст : Ребёнок рождается с чистой душой, а потом его воспитывают родители но что же сделали не так род...

Русский язык

Помогите мне Расставте запятые укажите на ошибки ( грамматические, лексические, ??огические и т.д. и напишите вывод Вот текст : Ребёнок рождается с чистой душой, а потом его воспитывают родители но что же сделали не так родители Митрофана ? Если после всего что ему делали он говорит матери lt;да отвяжись ты маменька gt; Что было не так в воспитании ребёнка? Госпожа простакова это мать Митрофана каждое утро начиналось с ругани с криков. К крепостным она относится плохо она издевается над ними. Мужа она бьет, принижает указывает, что делать. А брата она не унижает потому что он тоже может ей ответить тем же. Она пресмыкается под теми кто имеет силу, а кто не имеет она над ними издевается. А ребёнок это все видит и запоминает. Но у неё есть и положительная сторона это безумная любовь к сыну. Простаков же полностью отстранился от воспитания сына он не желает нести ответственность и ребёнок это перенял. Имя Митрофан в переводе означает подобие матери. Сам Митрофан грубил учителям, не желал учится и в конце произведения он отказался от матери.

Автор: Гость