Протяжённость северного ледовитого океана по направлениям в градусах и километр??х

География
Протяжённость северного ледовитого океана по направлениям в градусах и километр??х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Протяженность с севера на юг – 15 450 км, с запада на восток - 7 100 км -
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