Сочинение на тему события изменившие жизнь героев дуброского

Гость: Гость:

1. Замечание псаря Троекурова о том, что иным дворянам живется хуже, нежели собакам в "доме" хозяина, испортило отношения старого Дубровского и Троекурова. 2. Появление Троекурова около дома Дубровского ( он желал помирился) способствовало тому, что у хозяина пошатнулось здоровье и он умер. 3. Несправедливый суд, который решил отдать имение Андрея Дубровского Кириле Троеккурову, "привел" к бунту крестьян, пожару в имении. Владимир Дубровский создал шайку и стал разбойничать. 4. Владимир Дубровский, желая мстить, купил паспорт у реального француза и появился в доме обидчика своего отца. 5. Борьба с медведем в комнате и победа в ней француза вызвала интерес к Дефоржу у Маши Троекуровой. 6. Любовь изменила Владимира Дубровского, ибо он отказался от мести. Он открыл дверцы кареты перед Машей, когда она ехала с венчания. Маша отказалась бежать с Дубровским и осталась в России, а Владимир распустил шайку и скрылся за пределами страны.