Сочинение на тему события изменившие жизнь героев дуброского

Литература
Сочинение на тему события изменившие жизнь героев дуброского
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Замечание псаря Троекурова о том, что иным дворянам живется хуже, нежели собакам в "доме" хозяина, испортило отношения старого Дубровского и Троекурова. 2. Появление  Троекурова около дома Дубровского ( он желал  помирился)  способствовало тому, что у хозяина пошатнулось здоровье и он умер.  3.  Несправедливый суд, который решил  отдать имение Андрея Дубровского Кириле Троеккурову, "привел" к бунту крестьян, пожару в имении. Владимир Дубровский создал шайку и стал разбойничать.    4. Владимир Дубровский, желая мстить, купил паспорт у реального француза и появился в доме обидчика своего отца.  5. Борьба с медведем в комнате и победа в ней  француза  вызвала интерес к Дефоржу у Маши Троекуровой. 6. Любовь изменила Владимира Дубровского, ибо он отказался от мести. Он  открыл дверцы кареты перед Машей, когда она ехала с венчания. Маша отказалась бежать с Дубровским и осталась в России, а Владимир распустил шайку и скрылся за пределами страны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие водоросли обитают в чувашии
Ответить
География
Почему в городе Алматы так много землетрясений? (Казахстан. Алматы)
Ответить
Математика
Икс минус 174 равно 206
Ответить
Математика
Найти острый угол равносторонней пятиконечной звезды, если внешний угол 120 градусов
Ответить
География
Протяжённость северного ледовитого океана по направлениям в градусах и километр??х
Ответить