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Упростите выражение 12+4(3z-4)-(5z+6)
Алгебра
Упростите выражение 12+4(3z-4)-(5z+6)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+12z-17-5z-6=0 7z-11=0 z=11/7
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