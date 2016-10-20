ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составить красворд со мловами:ДЕЛЬТА,ИЛ,ПАПИРУС,ОАЗИС,ШАДУВ,??ЕЛЬЕФ,ПЕХОТА,УРОТИКИ,ПАРОГИ,ФАРАОН,ВЕЛЬМОЖИ,ПИСЦЫ,КОЛЕСНИЦА,САРКАФА,ЖРИЦЫ,НАЛОГИ.(история) 20.10.16г. НУЖНО НА ЗАВТРА
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составить красворд со мловами:ДЕЛЬТА,ИЛ,ПАПИРУС,ОАЗИС,ШАДУВ,??ЕЛЬЕФ,ПЕХОТА,УРОТИКИ,ПАРОГИ,ФАРАОН,ВЕЛЬМОЖИ,ПИСЦЫ,КОЛЕСНИЦА,САРКАФА,ЖРИЦЫ,НАЛОГИ.(история) 20.10.16г. НУЖНО НА ЗАВТРА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой класс? быстрей отвечай чем смогу тем и помогу
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