ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составить красворд со мловами:ДЕЛЬТА,ИЛ,ПАПИРУС,ОАЗИС,ШАДУВ,??ЕЛЬЕФ,ПЕХОТА,УРОТИКИ,ПАРОГИ,ФАРАОН,ВЕЛЬМОЖИ,ПИСЦЫ,КОЛЕСНИЦА,САРКАФА,ЖРИЦЫ,НАЛОГИ.(история) 20.10.16г. НУЖНО НА ЗАВТРА

История

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составить красворд со мловами:ДЕЛЬТА,ИЛ,ПАПИРУС,ОАЗИС,ШАДУВ,??ЕЛЬЕФ,ПЕХОТА,УРОТИКИ,ПАРОГИ,ФАРАОН,ВЕЛЬМОЖИ,ПИСЦЫ,КОЛЕСНИЦА,САРКАФА,ЖРИЦЫ,НАЛОГИ.(история) 20.10.16г. НУЖНО НА ЗАВТРА

Автор: Гость