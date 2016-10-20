ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составить красворд со мловами:ДЕЛЬТА,ИЛ,ПАПИРУС,ОАЗИС,ШАДУВ,??ЕЛЬЕФ,ПЕХОТА,УРОТИКИ,ПАРОГИ,ФАРАОН,ВЕЛЬМОЖИ,ПИСЦЫ,КОЛЕСНИЦА,САРКАФА,ЖРИЦЫ,НАЛОГИ.(история) 20.10.16г. НУЖНО НА ЗАВТРА

История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составить красворд со мловами:ДЕЛЬТА,ИЛ,ПАПИРУС,ОАЗИС,ШАДУВ,??ЕЛЬЕФ,ПЕХОТА,УРОТИКИ,ПАРОГИ,ФАРАОН,ВЕЛЬМОЖИ,ПИСЦЫ,КОЛЕСНИЦА,САРКАФА,ЖРИЦЫ,НАЛОГИ.(история) 20.10.16г. НУЖНО НА ЗАВТРА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой класс? быстрей отвечай чем смогу тем и помогу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!! Напишите этимологию (происхождение) фразеологизмов: - манна небесная - тришкин кафтан
Ответить
Математика
Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 целых 2/3 км...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста.СРОЧНО!!!Даю 29 баллов
Ответить
Литература
Что могло стать предметом летописания?
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста срочно, хотя бы две каких нибудь задачи под римскими цифрами од??н, которые написанны сбоку
Ответить