Расскажите о главной героине рассказа барышня крестьянка лизе 5бл

Литература
Расскажите о главной героине рассказа барышня крестьянка лизе 5бл
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Автор: Гость
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Гость:
Она умная , смелая , красивая , хорошего поведения и маеров девушка
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