Два поезда выехали из одной станции одновременно в одном направлении.Через какое время расстояние между ними будет 660 км,если скорости поездов равны соответственно 58 км/ч и 43 км/ч?
Математика
Два поезда выехали из одной станции одновременно в одном направлении.Через какое время расстояние между ними будет 660 км,если скорости поездов равны соответственно 58 км/ч и 43 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58-43=15 км/ч - разница скоростей. За счет этой разницы и будет происходить увеличение расстояния. За час на 15 км, за 2 часа на 30 км, за три часа на 45 км поезд, у которого скорость больше будет удаляться от поезда, у которого скорость меньше. 2 действия в задаче 1) 58-43=15 км/ч 2) 660:15=44 часа Ответ. Через 44 часа
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