Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в одном направлении один поезд движется со скоростью 50 киломотправления? другой 60 километров в час на коком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа?На ско...
Математика
Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в одном направлении один поезд движется со скоростью 50 киломотправления? другой 60 километров в час на коком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа?На сколько часов один поезд прибудет раньше другого на станцию находящуюся на расстоянии 600 километров от станции отправления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60-50 = 10 км/ч - скорость удаления (убегания) 2) 10*3=30 км - расстояние между поездами через 3 часа 3) 600:50=12 часов будет ехать 1-й поезд 4) 600:60= 10 часов будет ехать 2-й поезд 5) 12-10=2 часа - на столько раньше приедет 2-й поезд
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