Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в одном направлении один поезд движется со скоростью 50 киломотправления? другой 60 километров в час на коком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа?На ско...

Математика

Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в одном направлении один поезд движется со скоростью 50 киломотправления? другой 60 километров в час на коком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа?На сколько часов один поезд прибудет раньше другого на станцию находящуюся на расстоянии 600 километров от станции отправления?

Автор: Гость