Два прямоугольника ABCD и DBEF расположены так, как показано на чертеже. Какова площадь прямоугольника DBEF? А) 15; Б) 14; В) 13; Г) 12; Д) 10.

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Приглядимся к треугольнику BCD. С одной стороны, его площадь равна половине площади ABCD, так как диагональ делит прямоугольник на 2 равных треугольника. С другой стороны, его площадь равна половине площади DBEF (это можно понять, например, заметив, что его высота равна BE, тогда площадь = 1/2 * BE * DB). Значит, площади четырёхугольников ABCD и DBEF равны, и площадь DBEF равна 3 * 4 = 12.