Помогите пожалуйста,начиная с третьего

Алгебра
Помогите пожалуйста,начиная с третьего
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Автор: Гость
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Гость:
Какой класс и упражнение номера
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