Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 кг 600г Найди массу слив в каждойкорзине ??сли масса пустойкорзины 1 кг 200г

Математика
Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 кг 600г Найди массу слив в каждойкорзине ??сли масса пустойкорзины 1 кг 200г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
69,6÷3=23,2полная корзина 23.2-1,2=22кг слив в каждой
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