MR(7H2O)=... помогите решить
Химия
MR(7H2O)=... помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=n*Mr(H2O=1*2+16=18) m=7*18=126г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Краткая запись в задачи (Муравей полёт по соломинке длиной 28см.Он прополз четверт?? длины соломинки и остановился. Сколько сантиметров ему осталос...
Русский язык
Английский язык
Пожалуйста напишите сочинение на тему:что коллекцанирует твой друг напишите на а??глисском кратко и понятно плиз
Русский язык
Русский язык