MR(7H2O)=... помогите решить

Химия
MR(7H2O)=... помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=n*Mr(H2O=1*2+16=18) m=7*18=126г
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