Решить систему неравенств: x^2+6x+7/x+2+2-6x/xlt;(больше или равно) x-2

Математика
Решить систему неравенств: x^2+6x+7/x+2+2-6x/xlt;(больше или равно) x-2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше чем х-2 незачто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса трех одинаковых корзин со сливами 69 кг 600г Найди массу слив в каждойкорзине ??сли масса пустойкорзины 1 кг 200г
Ответить
Математика
Які остачі можна отримати приділенні на 2?
Ответить
Химия
MR(7H2O)=... помогите решить
Ответить
Математика
Краткая запись в задачи (Муравей полёт по соломинке длиной 28см.Он прополз четверт?? длины соломинки и остановился. Сколько сантиметров ему осталос...
Ответить
Русский язык
Какой корень в слове монтер
Ответить