Решить систему неравенств: x^2+6x+7/x+2+2-6x/xlt;(больше или равно) x-2
Математика
Решить систему неравенств: x^2+6x+7/x+2+2-6x/xlt;(больше или равно) x-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше чем х-2 незачто
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