Два ученика, расстояние между домами которых равно 1250 м, ходят в одну школу. Известно, что первому ученику до школы нужно пройти 670 м. В каких случаях второй ученик точно не попадет в школу, если известно, что он пройдет: 1)...

Математика

Два ученика, расстояние между домами которых равно 1250 м, ходят в одну школу. Известно, что первому ученику до школы нужно пройти 670 м. В каких случаях второй ученик точно не попадет в школу, если известно, что он пройдет: 1) 500 м; 2) 550 м; 3) 600; 4) 650 м.

Автор: Гость