Помогите пожалуйста:к каким выводам(умозаключениям)вы придете,основываясь на следующей информации? "все ученики школы №1изучают английский язык.Слава учится в школе№ 1.Следовательно,Слава......." "Династия Романовых правила в...
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Помогите пожалуйста:к каким выводам(умозаключениям)вы придете,основываясь на следующей информации? "все ученики школы №1изучают английский язык.Слава учится в школе№ 1.Следовательно,Слава......." "Династия Романовых правила в России с 1613 по 1917г.Российский император Павел 1 правил с 1796 по 1801г.С ледовательно,Павел.......
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Слава изучает английский язык Павел 1 правил В Династии Романовых
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