Почему человек должен беречь природную среду? ОБЖ
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Почему человек должен беречь природную среду? ОБЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек должен береч природу ведь если он будет загрезнять водоёмы в первую очередь хуже станет ему!
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