Слова в которых суффикс находица после твёрдого шипящего согласного

Русский язык
Слова в которых суффикс находица после твёрдого шипящего согласного
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Автор: Гость
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Гость:
Берёзонька, дороженька, зачёт, ножом,  мажор
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