Слова в которых суффикс находица после твёрдого шипящего согласного
Русский язык
Слова в которых суффикс находица после твёрдого шипящего согласного
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Берёзонька, дороженька, зачёт, ножом, мажор
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