Во втором классе 18 человек это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько у??еников во втором 2 б класе. пожалуйсто с условием как правильно писать.

Математика

Во втором классе 18 человек это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько у??еников во втором 2 б класе. пожалуйсто с условием как правильно писать.

Автор: Гость