Во втором классе 18 человек это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько у??еников во втором 2 б класе. пожалуйсто с условием как правильно писать.

Математика
Во втором классе 18 человек это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько у??еников во втором 2 б класе. пожалуйсто с условием как правильно писать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20, мы 18+ 2= 20, значит во втором б классе двадцать учеников
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