ПОМОГИТЕ ПО ХИМИИ, ПОЖАЛУЙСТА! Составьте уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, приведите электронный баланс: ...Cu+...HNO3=...Cu(NO3)2+...NO2+...H2O

Химия

ПОМОГИТЕ ПО ХИМИИ, ПОЖАЛУЙСТА! Составьте уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, приведите электронный баланс: ...Cu+...HNO3=...Cu(NO3)2+...NO2+...H2O

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