ПОМОГИТЕ ПО ХИМИИ, ПОЖАЛУЙСТА! Составьте уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, приведите электронный баланс: ...Cu+...HNO3=...Cu(NO3)2+...NO2+...H2O
Химия
ПОМОГИТЕ ПО ХИМИИ, ПОЖАЛУЙСТА! Составьте уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, приведите электронный баланс: ...Cu+...HNO3=...Cu(NO3)2+...NO2+...H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 +1+5 -2 +2 +4-2 .Cu+..4HNO3=...Cu(NO3)2+..2NO2+..2H2O 0 +2 Сu- --2e---------------Cu 2 1 восстановитель +5 +4 2 N------+1e--------------N 1 2 окислитель
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