ПОМОГИТЕ ПО ХИМИИ, ПОЖАЛУЙСТА! Составьте уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, приведите электронный баланс: ...Cu+...HNO3=...Cu(NO3)2+...NO2+...H2O

Химия
ПОМОГИТЕ ПО ХИМИИ, ПОЖАЛУЙСТА! Составьте уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, приведите электронный баланс: ...Cu+...HNO3=...Cu(NO3)2+...NO2+...H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     0       +1+5 -2    +2                +4-2 .Cu+..4HNO3=...Cu(NO3)2+..2NO2+..2H2O  0                              +2 Сu-     --2e---------------Cu       2              1 восстановитель +5                            +4              2        N------+1e--------------N        1             2     окислитель
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