Составьте задачу. Пожалуйста! Номер 277
Математика
Составьте задачу. Пожалуйста! Номер 277
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Та не плач. Ща ьтебе поможем. 1.26*2+3=252+3=255
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