Умоляю заделайте орфографический разбор слова отъездом
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Умоляю заделайте орфографический разбор слова отъездом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От-приставка."ъ"-просто подчеркнуть двумя чертами. езд-корень. ом-окончание.
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