Помогите прошу вас номер 426

Математика
Помогите прошу вас номер 426
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+12x=39*12 12x=468 x=36 36:12=3 ответ: сыну было 3 года
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