Какую формулу используют при расчете кодовых комбинаций в зависимости от разрядности двоичного кода?
Информатика
Какую формулу используют при расчете кодовых комбинаций в зависимости от разрядности двоичного кода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде N=2i (только i должна быть маленькой в верху)
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