Какую формулу используют при расчете кодовых комбинаций в зависимости от разрядности двоичного кода?

Информатика
Какую формулу используют при расчете кодовых комбинаций в зависимости от разрядности двоичного кода?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде N=2i (только i должна быть маленькой в верху)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите прошу вас номер 426
Ответить
Математика
Составьте задачу. Пожалуйста! Номер 277
Ответить
Русский язык
Умоляю заделайте орфографический разбор слова отъездом
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПО ХИМИИ, ПОЖАЛУЙСТА! Составьте уравнение реакции, укажите окислитель и восстановитель, приведите электронный баланс: ...Cu+...HNO3=.....
Ответить
Русский язык
Выпишите из текста ( задание 10) числительные с существительными, в скобках числа п??кажите цифрами . Объясните их правописание. Образец: до шестна...
Ответить