Радиус 11 см круга,чтобы найти диаметр укрожности
Математика
Радиус 11 см круга,чтобы найти диаметр укрожности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо радиус умножить на два..22 см
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