Определите и подпишите расстояние между крайними материковыми точками России по меридиану 100 градусов (1 градус = 111 км.) и Северному полярному кругу (1 градус = 44,5 км)

География

Определите и подпишите расстояние между крайними материковыми точками России по меридиану 100 градусов (1 градус = 111 км.) и Северному полярному кругу (1 градус = 44,5 км)

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