Определите и подпишите расстояние между крайними материковыми точками России по меридиану 100 градусов (1 градус = 111 км.) и Северному полярному кругу (1 градус = 44,5 км)
География
Определите и подпишите расстояние между крайними материковыми точками России по меридиану 100 градусов (1 градус = 111 км.) и Северному полярному кругу (1 градус = 44,5 км)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4400 км - протяженность с севера на юг 10000 км - с запада на восток
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