Окончание в слове "когда"

Русский язык
Окончание в слове "когда"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его нет.Это наречие-неизменяемая часть речи
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