Окончание в слове "когда"
Русский язык
Окончание в слове "когда"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его нет.Это наречие-неизменяемая часть речи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Определите и подпишите расстояние между крайними материковыми точками России по меридиану 100 градусов (1 градус = 111 км.) и Северному полярному к...
Другие предметы
Обществознание
Помогите написать эссе "Быть человеком - это чувствовать свою ответственность. Чу??ствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, не зависит от...