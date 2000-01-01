а выразите в секундах 4 минуты равняется 4 минут 12 секунд в Вырази в минутах 180 секу??д 300 секунд и 33 минуты 20 секунд Вырази в минутах и секундах 67 секунд 70 секунд и 102 секунды
Математика
а выразите в секундах 4 минуты равняется 4 минут 12 секунд в Вырази в минутах 180 секу??д 300 секунд и 33 минуты 20 секунд Вырази в минутах и секундах 67 секунд 70 секунд и 102 секунды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 мин= 240 сек, 4 мин 12 сек= 252сек, 180сек=3 мин 300сек=5 мин 33 мин 20 =2000 сек 67 сек= 1мин 7сек 70сек=1мин 10сек 102сек=1мин 42 сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Помогите пожалуйста:к каким выводам(умозаключениям)вы придете,основываясь на следующей информации? "все ученики школы №1изучают английский язык.С...
Английский язык
Русский язык