Как правильно переводиться Бразилия на англ.язык? Учительница написала Brasil, а в учебнике Brazil.
Английский язык
Как правильно переводиться Бразилия на англ.язык? Учительница написала Brasil, а в учебнике Brazil.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В британском и американском английском некоторые слова пишутся по-разному. Так что можно писать, как хочешь. Но я бы писала так, как написал учитель. Или же подойди к ней и спроси, может быть, это она ошиблась.
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