Два велосипедиста едут на встречу друг другу по шоссе со скоростями 14 км/ч и 18 км/ч. в 11 часов утра расстояние между ними было равно 64 км. успеют ли они встретиться до 13 час.15 мин.того же дня?
Математика
Два велосипедиста едут на встречу друг другу по шоссе со скоростями 14 км/ч и 18 км/ч. в 11 часов утра расстояние между ними было равно 64 км. успеют ли они встретиться до 13 час.15 мин.того же дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+18=32 64/32=2 они успеют встретиться
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