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Синквейн на тему верность
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Синквейн на тему верность
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Автор: Гость
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Гость:
Верность подлинная, бескорыстная верит, любит, отдается верность превыше всего мечта
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